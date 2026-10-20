Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|Langfristige Investition
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Allstate-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 128,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,792 Allstate-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 246,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 923,41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 92,34 Prozent angezogen.
Allstate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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