S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Allstate-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Allstate-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Allstate-Aktie an diesem Tag bei 108,78 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Allstate-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 91,929 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Allstate-Papiers auf 258,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 761,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137,62 Prozent vermehrt.

Alle Allstate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at