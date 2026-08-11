S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Allstate eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Allstate-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 206,50 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Allstate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,484 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,59 USD, da sich der Wert eines Allstate-Papiers am 10.08.2026 auf 269,67 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,59 Prozent angezogen.

Der Allstate-Wert an der Börse wurde auf 67,55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at