Allstate Aktie

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WKN: 886429 / ISIN: US0200021014

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Lukratives Allstate-Investment? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allstate-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Allstate-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Allstate-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Allstate-Aktie bei 130,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Allstate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,767 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 186,30 USD, da sich der Wert eines Allstate-Anteils am 21.09.2026 auf 242,86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +86,30 Prozent.

Allstate wurde am Markt mit 63,13 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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