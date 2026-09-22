Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|Lukratives Allstate-Investment?
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allstate-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Allstate-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Allstate-Aktie bei 130,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Allstate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,767 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 186,30 USD, da sich der Wert eines Allstate-Anteils am 21.09.2026 auf 242,86 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +86,30 Prozent.
Allstate wurde am Markt mit 63,13 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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