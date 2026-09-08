Allstate Aktie
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
|Allstate-Anlage unter der Lupe
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allstate-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Allstate-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 200,31 USD. Bei einem Allstate-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,992 Allstate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Allstate-Aktie auf 259,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 295,84 USD wert. Mit einer Performance von +29,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Allstate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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