Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|Frühe Anlage
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10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Altria-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Altria-Papier 63,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Altria-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,733 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 068,12 USD, da sich der Wert eines Altria-Papiers am 09.09.2026 auf 67,89 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,81 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Altria betrug jüngst 113,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Altria
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