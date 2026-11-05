Altria Aktie

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WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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Altria-Performance 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Altria-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Altria-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Altria-Anteile 64,38 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Altria-Aktie investierten, hätten nun 1,553 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2026 121,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,01 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 21,17 Prozent vermehrt.

Altria wurde jüngst mit einem Börsenwert von 127,76 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Altria

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