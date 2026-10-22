Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|Lukrativer Altria-Einstieg?
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22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Altria-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,71 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Altria-Aktie investierten, hätten nun 23,414 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 728,63 USD, da sich der Wert eines Altria-Anteils am 21.10.2026 auf 73,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,86 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Altria betrug jüngst 124,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Altria
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