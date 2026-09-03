Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|Altria-Investment
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Altria-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Altria-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,962 Altria-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 136,47 USD, da sich der Wert einer Altria-Aktie am 02.09.2026 auf 69,56 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,47 Prozent angezogen.
Altria wurde jüngst mit einem Börsenwert von 116,34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Altria
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