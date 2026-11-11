S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AMD (Advanced Micro Devices) -Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,69 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 14,959 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 7 706,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 515,21 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 7 706,96 USD, was einer positiven Performance von 7 606,96 Prozent entspricht.

Der Marktwert von AMD (Advanced Micro Devices) betrug jüngst 829,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at