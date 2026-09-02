AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|Investmentbeispiel
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02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren
Am 02.09.2023 wurden AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 109,45 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91,366 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf 459,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 992,69 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 319,93 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich zuletzt auf 770,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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