AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|Rentabler AMD (Advanced Micro Devices) -Einstieg?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem AMD (Advanced Micro Devices) -Papier statt. Diesen Handelstag beendete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 230,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,342 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 185,98 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Papiers am 17.11.2026 auf 503,41 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 118,60 Prozent vermehrt.
AMD (Advanced Micro Devices) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 827,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|491,85
|1,98%