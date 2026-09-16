AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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Lukrativer AMD (Advanced Micro Devices) -Einstieg? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 6,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 165,289 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 504,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 83 338,84 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 83 338,84 USD entspricht einer Performance von +8 233,88 Prozent.

AMD (Advanced Micro Devices) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 804,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

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