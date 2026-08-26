S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen AMD (Advanced Micro Devices) -Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an diesem Tag bei 166,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,002 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 479,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 875,89 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 187,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich zuletzt auf 744,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at