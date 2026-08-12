AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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AMD (Advanced Micro Devices) -Performance im Blick 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen AMD (Advanced Micro Devices) -Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an diesem Tag 106,50 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert, befänden sich nun 93,897 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 44 537,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 474,32 USD belief. Mit einer Performance von +345,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AMD (Advanced Micro Devices) bezifferte sich zuletzt auf 767,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

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