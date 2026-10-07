S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in AMD (Advanced Micro Devices) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 106,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,394 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AMD (Advanced Micro Devices) -Papiers auf 649,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 100,70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 510,07 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich jüngst auf 1,03 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at