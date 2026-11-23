Vor Jahren in Ameren-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Ameren-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ameren-Aktie an diesem Tag 85,90 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 116,414 Ameren-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 111,93 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 030,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,30 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Ameren belief sich jüngst auf 30,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at