Ameren Aktie

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WKN: 911535 / ISIN: US0236081024

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Profitable Ameren-Anlage? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ameren von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Ameren-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Ameren-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 104,65 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Ameren-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,956 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,84 USD, da sich der Wert eines Ameren-Anteils am 06.11.2026 auf 112,85 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 107,84 USD, was einer positiven Performance von 7,84 Prozent entspricht.

Insgesamt war Ameren zuletzt 31,32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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