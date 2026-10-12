S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ameren von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ameren-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 103,67 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 96,460 Ameren-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Ameren-Papiers auf 102,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 857,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,43 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Ameren bezifferte sich zuletzt auf 28,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at