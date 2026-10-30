American Electric Power Aktie

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WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

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Langfristige Performance 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Electric Power-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in American Electric Power-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit American Electric Power-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 84,71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 118,050 American Electric Power-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 15 268,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,69 Prozent vermehrt.

American Electric Power markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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