American Electric Power Aktie
WKN: 850222 / ISIN: US0255371017
|American Electric Power-Performance
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit American Electric Power-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 63,71 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Electric Power-Aktie investiert, befänden sich nun 15,696 American Electric Power-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der American Electric Power-Aktie auf 123,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 938,00 USD wert. Damit wäre die Investition 93,80 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von American Electric Power belief sich zuletzt auf 67,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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