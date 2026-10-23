American Electric Power Aktie

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WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

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Rentabler American Electric Power-Einstieg? 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Electric Power-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die American Electric Power-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 73,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,633 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 781,05 USD, da sich der Wert eines American Electric Power-Papiers am 22.10.2026 auf 130,64 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 78,10 Prozent.

Der Marktwert von American Electric Power betrug jüngst 69,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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