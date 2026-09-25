S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen American Electric Power-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit American Electric Power-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das American Electric Power-Papier bei 78,68 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,271 American Electric Power-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Electric Power-Aktie auf 117,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149,43 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 49,43 Prozent.

Der Börsenwert von American Electric Power belief sich jüngst auf 64,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at