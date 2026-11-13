American Electric Power Aktie
WKN: 850222 / ISIN: US0255371017
|Frühe Investition
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der American Electric Power-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen American Electric Power-Anteile an diesem Tag bei 121,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 8,232 American Electric Power-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 128,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 061,16 USD wert. Das entspricht einem Plus von 6,12 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von American Electric Power belief sich zuletzt auf 70,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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