American Electric Power Aktie

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WKN: 850222 / ISIN: US0255371017

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Langfristige Investition 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Electric Power-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in American Electric Power-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das American Electric Power-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 67,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,480 American Electric Power-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (125,38 USD), wäre die Investition nun 185,61 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,61 Prozent zugenommen.

Am Markt war American Electric Power jüngst 68,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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