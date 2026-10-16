S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Electric Power von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in American Electric Power eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades American Electric Power-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 117,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,851 American Electric Power-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 124,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,75 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,75 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von American Electric Power belief sich jüngst auf 68,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at