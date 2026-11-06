American Electric Power Aktie
WKN: 850222 / ISIN: US0255371017
|Investmentbeispiel
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das American Electric Power-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 62,40 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,603 American Electric Power-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 126,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 203,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 103,16 Prozent gesteigert.
Alle American Electric Power-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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