S&P 500-Titel American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen American Electric Power-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die American Electric Power-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die American Electric Power-Aktie letztlich bei 89,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die American Electric Power-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,932 American Electric Power-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 125,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 020,60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 40,21 Prozent gleich.

Am Markt war American Electric Power jüngst 69,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at