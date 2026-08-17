American International Group Aktie

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WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849

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Rentables American International Group (AIG)-Investment? 17.08.2026 16:03:30

S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American International Group (AIG)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren American International Group (AIG)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.08.2023 wurde das American International Group (AIG)-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das American International Group (AIG)-Papier an diesem Tag 58,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die American International Group (AIG)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,224 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der American International Group (AIG)-Aktie auf 76,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 320,01 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,00 Prozent angezogen.

Am Markt war American International Group (AIG) jüngst 40,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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