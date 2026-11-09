S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in American International Group (AIG)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 09.11.2023 wurde die American International Group (AIG)-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,85 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American International Group (AIG)-Aktie investiert, befänden sich nun 15,911 American International Group (AIG)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 77,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 237,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,71 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für American International Group (AIG) eine Börsenbewertung in Höhe von 40,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at