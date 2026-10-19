American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
|American International Group (AIG)-Anlage unter der Lupe
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor 5 Jahren eingefahren
Am 19.10.2021 wurde die American International Group (AIG)-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 58,64 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die American International Group (AIG)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,053 American International Group (AIG)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 80,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 376,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,69 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von American International Group (AIG) belief sich zuletzt auf 42,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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