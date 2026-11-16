S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American International Group (AIG) von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem American International Group (AIG)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57,19 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die American International Group (AIG)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 174,856 Anteilen. Die gehaltenen American International Group (AIG)-Papiere wären am 13.11.2026 14 488,55 USD wert, da der Schlussstand 82,86 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,89 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von American International Group (AIG) belief sich zuletzt auf 42,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at