American International Group Aktie

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WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849

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American International Group (AIG)-Investition im Blick 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Titel American International Group (AIG)-Aktie: So viel hätte eine American International Group (AIG)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen American International Group (AIG)-Investment gewesen.

Am 10.08.2025 wurden American International Group (AIG)-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das American International Group (AIG)-Papier bei 78,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American International Group (AIG)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,280 American International Group (AIG)-Anteilen. Die gehaltenen American International Group (AIG)-Aktien wären am 07.08.2026 100,83 USD wert, da der Schlussstand 78,78 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,83 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von American International Group (AIG) betrug jüngst 41,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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