S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in American Tower-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 13.10.2016 wurden American Tower-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 112,70 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Tower-Aktie investiert, befänden sich nun 8,873 American Tower-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 1 619,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 182,56 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,99 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von American Tower belief sich zuletzt auf 84,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at