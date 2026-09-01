American Tower Aktie

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WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000

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American Tower-Investmentbeispiel 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen American Tower-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem American Tower-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 180,79 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Tower-Aktie investiert, befänden sich nun 5,531 American Tower-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 971,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 175,70 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,82 Prozent verkleinert.

American Tower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 82,12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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