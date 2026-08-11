American Tower Aktie

American Tower für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000

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Lohnendes American Tower-Investment? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Tower-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in American Tower-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades American Tower-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 277,22 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,607 American Tower-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 610,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 169,11 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 39,00 Prozent gleich.

Der Börsenwert von American Tower belief sich zuletzt auf 80,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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