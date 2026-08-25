S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Tower-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das American Tower-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 211,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Tower-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,474 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,50 USD, da sich der Wert einer American Tower-Aktie am 24.08.2026 auf 178,39 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,50 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete American Tower eine Marktkapitalisierung von 82,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at