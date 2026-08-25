American Tower Aktie

American Tower für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
American Tower-Investition im Blick 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Tower-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Tower-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das American Tower-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 211,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Tower-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,474 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,50 USD, da sich der Wert einer American Tower-Aktie am 24.08.2026 auf 178,39 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,50 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete American Tower eine Marktkapitalisierung von 82,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Tower Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Tower Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Tower Corp. 150,10 -0,43% American Tower Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutscht ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen