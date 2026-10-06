S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Tower von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen American Tower-Investment gewesen.

Das American Tower-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Tower-Papier bei 267,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Tower-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,373 American Tower-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,55 USD, da sich der Wert einer American Tower-Aktie am 05.10.2026 auf 162,26 USD belief. Damit wäre die Investition 39,45 Prozent weniger wert.

Insgesamt war American Tower zuletzt 75,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at