S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Water Works-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in American Water Works eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.09.2016 wurden American Water Works-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74,84 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die American Water Works-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,336 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 173,44 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 29.09.2026 auf 129,80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 73,44 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von American Water Works belief sich zuletzt auf 25,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at