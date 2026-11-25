American Water Works Aktie
WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033
|Rentabler American Water Works-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Water Works-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die American Water Works-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 74,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 134,481 American Water Works-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 150,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 20 225,93 USD wert. Damit wäre die Investition 102,26 Prozent mehr wert.
Der American Water Works-Wert an der Börse wurde auf 29,33 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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