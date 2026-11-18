Heute vor 5 Jahren wurden Trades der American Water Works-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 171,49 USD. Bei einem American Water Works-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,831 American Water Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Water Works-Papiers auf 148,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 863,90 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,61 Prozent eingebüßt.

Am Markt war American Water Works jüngst 30,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at