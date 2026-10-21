American Water Works Aktie

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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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Performance im Blick 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Titel American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Water Works von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Water Works-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das American Water Works-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Water Works-Anteile betrug an diesem Tag 173,55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,576 American Water Works-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 135,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 21,76 Prozent gesunken.

Der American Water Works-Wert an der Börse wurde auf 26,57 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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