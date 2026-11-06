Ameriprise Financial Aktie

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WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062

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Frühes Investment 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ameriprise Financial-Investment verdienen können.

Am 06.11.2023 wurde die Ameriprise Financial-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 333,17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 30,015 Ameriprise Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 287,09 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Anteils am 05.11.2026 auf 509,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,87 Prozent erhöht.

Ameriprise Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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