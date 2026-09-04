S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ameriprise Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Ameriprise Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 511,90 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investierten, hätten nun 19,535 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 038,87 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Papiers am 03.09.2026 auf 565,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,39 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Ameriprise Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 48,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at