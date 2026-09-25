S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ameriprise Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ameriprise Financial-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 99,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 100,361 Ameriprise Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 485,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48 690,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 386,90 Prozent gesteigert.

Ameriprise Financial war somit zuletzt am Markt 44,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at