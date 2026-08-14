Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
|Frühe Investition
|
14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Ameriprise Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Ameriprise Financial-Anteile an diesem Tag 344,07 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Ameriprise Financial-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,064 Ameriprise Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 16 586,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 570,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,86 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 50,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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