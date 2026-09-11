Ameriprise Financial Aktie

Ameriprise Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ameriprise Financial-Performance 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ameriprise Financial-Investment gewesen.

Die Ameriprise Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ameriprise Financial-Papier bei 343,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameriprise Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,291 Ameriprise Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 161,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 553,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,13 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Ameriprise Financial betrug jüngst 48,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ameriprise Financial Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Ameriprise Financial Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ameriprise Financial Inc 479,40 0,61% Ameriprise Financial Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen