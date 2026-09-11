S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ameriprise Financial-Investment gewesen.

Die Ameriprise Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ameriprise Financial-Papier bei 343,52 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ameriprise Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,291 Ameriprise Financial-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 161,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 553,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,13 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Ameriprise Financial betrug jüngst 48,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at