Ameriprise Financial Aktie

Ameriprise Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062

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Performance unter der Lupe 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ameriprise Financial-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ameriprise Financial-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ameriprise Financial-Papier 289,87 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 34,498 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 338,12 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Papiers am 15.10.2026 auf 502,58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73,38 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Ameriprise Financial einen Börsenwert von 43,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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