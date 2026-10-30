S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ameriprise Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 30.10.2025 wurde das Ameriprise Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 454,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ameriprise Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,202 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (497,90 USD), wäre die Investition nun 1 096,43 USD wert. Mit einer Performance von +9,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 43,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at