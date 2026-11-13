Ameriprise Financial Aktie

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WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062

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Langfristige Performance 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Titel Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameriprise Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ameriprise Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Ameriprise Financial-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ameriprise Financial-Anteile bei 308,53 USD. Bei einem Ameriprise Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,324 Ameriprise Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ameriprise Financial-Aktie auf 513,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66,43 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ameriprise Financial bezifferte sich zuletzt auf 45,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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